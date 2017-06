Trafikkulykke på Digernes

Like før klokka halv åtte torsdag morgon melder politiet om ei trafikkulukke på Digernes. To bilar er involvert og naudetatane er på staden.

Det kan vere noko glatt på grunn av oljesøl frå begge bilane, opplyser politiet.

Ein bil skal vere påkørd bakfrå og det er ein del materiell skade.

Det er ikkje snakk om store personskader, skriv politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Skodje Brannvesen, helse og politi har rykka ut til staden.

I ei oppdatert Twitter-melding skriv politiet at to personar er køyrt til legevakt for kontroll etter ulykka.