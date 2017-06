Elizabeth Hoff får hedersmerke

Det opplyser foreningen i en pressemelding. Utdelingen skjedde under NæringsDriv-konferansen.

– Det er en stor glede å kunne tildele Elizabeth Hoff Næringsforeningen sitt Hedersmerke, sier Kjell Sandli i Næringsforeningen.

Hoff har en lang merittliste som hjelpearbeider, og siden 2012 har hun ledet WHO sitt arbeid i Syria.

– Elizabeth er den internasjonale hjelpearbeideren som har vært lengst i det krigsherjede Syria, og hun har med fare for sitt eget liv gjort en stor innsats for å sørge for helsehjelp til et lidende folk, står det i pressemeldingen.

