Ny direktør ved høgskulen

– Eg ser fram til å ta til i ein veldig spennande jobb. Aller først må eg gjere meg kjend med høgskulen, dei tilsette og studentane, seier den påtroppande direktøren til Sunnmørsposten når vi spør om ho har spesielle tankar om kva ho vil gjere i direktørjobben.

– Høgskulen i Volda har nyleg lagt ein ny strategiplan som skal implementerast. Jobben min blir å implementere den. Elles går det føre seg ein strukturdebatt. Høgskulen har blant annet ein samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen som skal formast vidare, seier ho.

Tidspunkt ikkje avklart

Noverande direktør Jacob Kjøde jr. har vore direktør sidan 2001. Økonomidirektør Ingunn Welle vil fungere som direktør frå 1. august 2017 og fram til ny direktør er på plass.

– Når det skjer er ikkje avklart enno, seier den påtroppande direktøren til Sunnmørsposten.

Lomeland Jacobsen bur i Volda og arbeider no i HELFO. Ho har tidlegare hatt ei rekkje leiarstillingar i bank og forsikring.

Bakgrunn i bank og forsikring

Ho kom til Volda for to år sidan på grunn av at sambuaren hadde fått seg jobb ved høgskulen. Ingen av dei er frå Volda. Han er frå Sogn. Lomeland Jacobsen er opphavleg frå Stavanger, men har budd mange år i Bergen.

Ved Universitetet i Bergen tok ho hovudfag i samfunnsøkonomi. Etter tre år fekk ho ulike leiarstillingar i forsikringsselskapet Tryg, der ho også har jobba i strategiavdelinga som rådgjevar for ein av konserndirektørane.

Lomeland Jacobsen har også leia forretningsutvikling i Sparebanken Vest.