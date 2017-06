Flere steder med kø

På 175.no står det at Blindheimstunnelen skal være stengt mellom mandag til fredag og søndag fra 20.00 til 06.00. Tipsere hevder likevel at tunnelen er stengt også i dag, lørdag. Vegtrafikksentralen ber smp.no forholde oss til opplysningene på nettet.

– Blindheimstunnelen er stengt, bekrefter vår journalist Jørn Helge Egset på stedet.

I tillegg er Moatunnelen være stengt, uten at Vegtrafikksentralen opplyser om dette.

Like før klokka 15 lørdag var det kødannelser på Lerstadvegen ut fra Ålesund.

Statens vegvesen opplyser at Hatlaåstunnelen på E136 stenges mellom 16. juni og 20. august.

Vår reporter Jørn Helge Egset sier det vises godt igjen i trafikkbildet at tre tunneler er stengt.

Glipp

Vakthavende operatør Robert Grønnslett opplyser at det har vært en glipp i kommunikasjonen på nettsidene deres. Moa- og Blindheimstunnelen skal være stengt hele helga i forbindelse med vegarbeid.

Grønnslett oppdaterte 175.no lørdag ettermiddag.

Moa- og Blindheimstunnelen på E39 i Ålesund blir helt stengt fra fredag 16. juni kl. 20 til mandag 19. juni kl. 06 pga. utbedring av tunnelene. Omkjøring blir skiltet, opplyser Ålesund kommune på sine nettsider.

– Vi beklager ulempene dette medfører trafikantene, men det er nødvendig å helgestenge tunnelene for å få effektiv byggetid. Hver kveld- og natt bruker entreprenøren flere timer på å rigge opp og ned. Det slipper de i helga når de får jobbe uforstyrret i over to døgn, forteller prosjektleder Ole Kristian Birkeland i pressemeldingen.

E39 Blindheimstunnelen og Moatunnelen utbedres fram til midten av juli 2017. Tunnelene er vanligvis stengt mellom kl. 20 til 06, og åpen på helg fra lørdag kl. 06 til søndag kl. 20.