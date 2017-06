To biler og vogntog i trafikkulykke - flere skadet

Øvrige nødetater er på veg, melder 110-sentralen i Møre og Romsdal klokka 14.07.

Ulykka skal ha skjedd i Kvalnestunnelen, opplyser politiet.

- Det er tre biler involvert og det er personskade. En person er fastklemt, opplyser 110-sentralen klokka 14.17.

Politiet melder at det er to personbiler og et vogntog involvert i ulykka.

- Flere personer er skadet. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet klokka 14.20.

Fylkesveg 61 er stengt mens redningsarbeidet pågår.

- Trafikken står stille på begge sider av tunnelen. Det blir omkjøring for mindre kjøretøy rundt tunnelen. Større kjøretøy må kjøre E39 via Festøy.

Klokka 14.36 meldes det at den fastklemte personen er frigjort.

Saka blir oppdatert