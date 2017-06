Urinerte på politibil

Av alle steder valgte en mann å urinere på en politibil i Ålesund sentrum lørdag kveld.

Foranledningen for hendelsen er ikke kjent, men mannen kan trolig regne med et oppgjør med påtalemyndigheten i form av et saftig forelegg.

– Det var ikke det lureste stedet han kunne urinere, nei, sier vakthavende operasjonsleder til smp.no.

Mannen er tatt med inn i arresten.