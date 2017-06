Her er årets Stikk-UT-dronning

Det er mange som har fått tursko på beina etter at Stikk-UT-konkurransene til Sunnmøre friluftsråd ble lansert.

I år ble antall turmål økt fra 119 til 136 og det var lenge stor spenning om hvem som først nådde alle 136 turmålene.

Kåre Godø lå denne før denne helga best an med 134 registrerte turmål, foran Anne Lise Stokke og Karsten Hellevik.

Mens sistnevnte benyttet lørdagen til å se AaFKs bortekamp i Kristiansund, la Anne Lise Stokke inn et "rykk på oppløpssiden" og søndag nådde hun den siste toppen, Vinsåshornet i Geiranger.

- Det var en utrolig flott opplevelse. Det var en såkalt "svart tur" og da jeg nådde toppen ble det feiret med et glass Cognac, ler Stikk-UT-dronninga.

Godt for ryggen

Stokke forteller at hun har gått turer i fjell og mark de ti siste årene.

- Jeg har hatt ryggproblemer og da har turer i terrrenget vært god medisin. Jeg var ikke med på Stikk-UT i fjor, men fra 1. mai i år har jeg gått turer hver eneste dag, sier hun.

Hun innrømmer at hun ble ekstra motivert da hun så at samtlige 136 turer var innen rekkevidde.

Nådde milepæl i årets Stikk Ut! Kåre (59) satte Stikk Ut!-rekord Kåre Godø (59) er ein av tre som kjempar i toppen på årets Stikk ut! Og han var den første til å få 120 turar.

- For meg har dette ikke vært en konkurranse mot andre. Det viktigste har vært å få beveget meg og se all den vakre naturen rundt oss.

- Hva har vært det beste turmålet?

- Det er vanskelig å svare på. Alle turene har sin sjarm, sin natur og skaper flotte minner. Det har ofte vært like flott å se ei seter hvor en kan sette seg ned og nyte kaffi og niste, som å nå en topp, sier hun.

Fortsetter å gå

Hun har noen oppmuntrende ord til dem som nå eventuelt føler seg slått i konkurransen og mister motivasjonen.

- At jeg ble den første som nådde 136 turer er en seier for meg, men jeg vil si at alle som når 136 turer innen 31. oktober har vunnet.

PS: Konkurransen om å få flest registreringer fortsetter til 31. oktober.