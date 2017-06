Ulstein seilforening arrangerte i helga tredje regattaen i ein serie for unge jolleseglarar i Møre og Romsdal. Seks seglasar over to dagar vart gjennomført i bra vind, og spesielt Erik Bøen frå Ålesund utmerka seg med seks klare førsteplassar i Optimist A-klassa under MR-Cup 3.

I tillegg vann søster Ingrid Bøen Laser 4.7-klassa.

Boris Lenders fra Ulsteinvik vann Optimist B-klassa, medan Johannes Kaul var best i Zoom 8.