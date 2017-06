Uavgjort og tap for sunnmørslagene

Herd spilte 0-0 borte mot Tynset på Nytrømoen gras i 2. divisjon kvinner lørdag.



Herd har levert en god vårsesong i sin debut i 2. divisjon kvinner. Med stort sett kun bortekamper har laget etablert seg på øvre halvdel av tabellen. Også i dag leverte de helblå en god kamp pg holdt nullen for andre kamp på rad. Tynset er ikke enkle å møte borte, noe Fortuna fikk erfare når de ble sendt hjem med tap for noen uker siden. Etter at hjemmelaget var best i første omgang, hevet Herd seg kraftig etter pause og kunne fort tatt med tre poeng hjem.

Fortuna møtte et Molde-lag som hadde løftet seg flere hakk siden forrige oppgjør.

Kampen ble derfor tøff og jevnspilt uten at lagene klarte å spille seg til mange store sjanser.

- Vi klarte ikke å komme opp mot vårt beste nivå. Defensivt er vi solide men ikke rolige nok med ball offensivt. Slik kampen utviklet seg er vel uavgjort et greit og rettferdig resultat, sier trener Magne Elde.

Volda åpnet friskt på hjemmebane og tok ledelsen mot Sunndal. Gjestene utlignet og tok ledelsen før hjemmelaget utlignet til 2-2 ved Cecilie Leivdal.

Men fire minutter før slutt får Sunndal seiersmålet etter innlegg og kaos i feltet.

I det som ble en kjedelig kamp med lite banespill fikk Sunndal med seg tre poeng med bedre innsats og mer vilje enn hjemmelaget.