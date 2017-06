Deler av Skodje kommune uten strøm

– Området Glomset - Valde og deler av Svorta har mistet strømmen, opplyser Mørenett klokka 17.02.

Montører er på veg for å rette feilen.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som er berørt.

En tipser opplyser at strømmen har vært borte i ca. 45 minutter på Valle, og et tre som har falt over linja på Håhjem skal være årsaken.

Valle skule skal ha skoleavslutning, men har rigget seg til med aggregat for å gjennomføre, opplyser tipseren.

Klokka 17.49 opplyser Mørenett at treet er fjernet fra linja, og om litt vil de prøve å koble strømmen tilbake.