Sjekk hvem som er politikontakt i din kommune

Ordningen er et ledd i arbeidet med politireformen og er ment å skulle styrke koblingen mellom lokalsamfunn og politi.

– En viktig del av arbeidet til en politikontakt er å skaffe god lokalkunnskap og innsikt i utfordringer i den kommunen de skal jobbe med, heter det i en melding på Politiet.no.

Ny hverdag for politiet: Her ryker lappen for den unge sjåføren (for abonnenter)

Politikontaktene skal jobbe forebyggende og være til stede i den enkelte kommune en eller flere dager i uka, og tilstedeværelsen skal komme i tillegg til vanlig patruljevirksomhet.

– Arbeidet er nå i oppstarten. Rollen som politikontakt skal tilpasses den enkelte kommunes behov og utfordringsbilde. Derfor vil både omfanget av rollen og måten å jobbe på kunne variere fra kommune til kommune. Det er viktig at politiet og den enkelte kommune nå utvikler dette sammen i tiden som kommer, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad til Politiet.no.

Stranda beheld lensmannen Lensmannskontoret i Stranda blir likevel ikkje lagt ned.

Politikontaktene for kommunene på Sunnmøre og Nordfjord:

Vanylven: lensmann Tor Sæter og politioverbetjent Pål Inge Olsen

Sande: lensmann Hilde Sæther Aglen og politioverbetjent Pål Inge Olsen

Herøy: lensmann Hilde Sæther Aglen og politioverbetjent Pål Inge Olsen

Ulstein: lensmann Leif Arne Mork og politioverbetjent Pål Inge Olsen

Hareid: lensmann Leif Arne Mork og politioverbetjent Pål Inge Olsen

Ørsta: lensmann Guttorm Hagen og politioverbetjent Pål Inge Olsen

Volda: lensmann Guttorm Hagen og politioverbetjent Pål Inge Olsen

Giske: lensmann Hans Eirik Pettersen og politibetjent Øyvind Vebenstad

Sula: lensmann Kenneth Huse og politibetjent Øyvind Vebenstad

Ålesund: politistasjonssjef Oddbjørn Solheim og politioverbetjent Arild Helland

Ørskog: lensmann Øyvind Verpeide

Skodje: lensmann Øyvind Verpeide

Stordal: lensmann Øyvind Verpeide og politiførstebetjent Øyvind Reiten

Haram: lensmann Øyvind Verpeide

Vestnes: lensmann Jan Magnar Sandvik

Sykkylven: lensmann Evelyn Liseth

Stranda: lensmann Jon Tommy Flo

Norddal: lensmann Jon Tommy Flo

Midsund: lensmann Odd Jørgen Nilsen

Sandøy: lensmann Odd Jørgen Nilsen

Stryn: politibetjent Jan Tore Sunde

Hornindal: politibetjent Jan Tore Sunde

Eid: politibetjent Hanne Heggen

Vågsøy: politiførstebetjent Åse Romuld

Selje: politiførstebetjent Roger Gundersen