– Vanskelig å forstå at noen vil ødelegge

(Romsdals Budstikke) Mandag ble Sunnmøre friluftsråd tipset om hærverk på turen til Trollrunda i Fiksdal. Noen har fjernet to av de største trolla og det ene Stikk UT-skiltet.

– Det er forferdelig trist. Jeg kan ikke forstå hva motivet for dette er. Her har frivillige i Fiksdal jobbet i lang tid for å lage en tur som er attraktiv, kjekk og inspirerende for barn som vil gå på oppdagelsesferd og finne troll. At noen har glede av å ødelegge dette, er veldig vanskelig å forstå. Det er demotiverende for de frivillige som jobber gratis og legger til rette for andre, sier daglig leder i Sunnmøre friluftsråd, May Britt Haukås.

Stort engasjement

I går formiddag delte hun saken på friluftsrådets Facebook-side. Tirsdag formiddag er innlegget delt over 200 ganger, og nådd ut til nærmere 26.000 personer.

– Det viser hvor enormt engasjert folk er. Flere har kommentert, og alle gir utrykk for at dette er trist, sier Haukås, og legger til at både trolla og skiltet er kostbare:

– Dette er dessuten en Stikk UT-tur som mange barnefamilier benytter seg av. Uten dette skiltet blir det vanskeligere for dem som ikke er kjent i området å finne frem.

– Ikke greit

Haukås har et håp om at de kan nå ut til de som står bak hærverket, og oppfordrer folk til å dele Facebook-innlegget.

– Gjerningspersonene må få beskjed om at dette ikke er greit. Jeg håper de setter både trolla og skiltet på plass igjen. Hvis de har litt ryggrad, beklager de seg også. Det hadde det vært det beste, sier hun.

Saka blei først publisert i Romsdals Budstikke.