Frende satser på Ålesund

De tre første ansatte er allerede på plass, og Frende har ambisjon om å vokse.

Ny daglig leder for salgssenteret er Svein Malmedal, som inntil nylig var leder for Nordvestlandet i Gjensidige. Han får følge av to kolleger over til Frende, Theresa Bjørnhaug og Abigail Panganiban.

Utfordrer konkurrentene

- Det er alltid til det beste for kunden, når de store, tunge konkurrentene blir utfordret, mener Svein Malmedal. Salgssenteret han leder drives av Fix Forsikring AS som er franchisetaker i Frende.

- Vi har inngått et samarbeid med en partner vi er sikker på vil lykkes svært godt sammen med Frende i årene som kommer. Nå skal vi ta markedsandeler i et nytt område for Frende, sier salgs- og markedsdirektør i Frende, Erik Bjordal.

Bygger opp

Rådgiverne i Ålesund har kompetanse på både skade- og livsforsikring, privat og næring. Svein Malmedal har jobbet innen forsikring, bank og finans siden 2001, enten som rådgiver, banksjef eller leder.

- Etter planen tilfører samarbeidet mellom Frende og Fix Forsikring regionen inntil 10 årsverk i løpet av neste år, sier salgs- og markedsdirektør i Frende, Erik Bjordal.

Eid av lokale sparebanker

Helnorske Frende eies av 15 norske sparebanker og er allerede et nasjonalt selskap. Frendes eierbanker har liten eller ingen distribusjon i Møre og Romsdal i dag, og vekstpotensialet anses å være betydelig.

- Franchisekanalen er blitt en viktig del av Frende sitt distribusjonsapparat og teller nå over 100 rådgivere, sier Erik Bjordal. Totalt, med rådgiverne i eierbankene har antall rådgivere i Frende passert 1000. Frende er representert på over 200 lokasjoner, og har allerede bygget seg en solid posisjon i det norske markedet.

Frende Forsikring har hovedkontor i Bergen, hvor de har passert 200 ansatte og har mer enn 200.000 kunder.