- Interessert i korpsmusikk eller ikke – dette blir en opplevelse

- De er her både med musikk- og drilltropp - 135 stykker i alt, forteller leder for Åse Skolekorps, Per Helge Devold.

I ettermiddag er det duka for noe som ikke er hverdagskost i Ålesund: Konsert og oppvisning med Hans Majestet Kongens Garde.

For at garden faktisk er her, er korpsets fortjeneste.

- Da vi så at de skulle forbi oss på turné, uten at det var lagt opp til noe i Ålesund, sendte vi dem en en forespørsel og lurte på om de ikke ville stoppe her. Det fikk vi positivt svar på, det er vel en måneds tid siden, sier Devold.

Og etter det har korpset jobba. Og jobba. I tillegg til å legge til rette for selve arrangementet, som finner sted på Herd-bana med konsertstart klokka 16, også med å øve.

- Vi skal marsjere inn først, og så blir det fellesnummer til slutt, sier korpslederen. De har invitert alt av korps i regionen til arrangementet, som både er gratis og for øvrig også åpent for alle andre som måtte være interessert.

- Til grunn ligger rett og slett et ønske om å vise fram garden. For uansett om man er interessert i korpmusikk eller ikke, så er dette en opplevelse, sier Devold.

PS! Blant de 135 gardistene er det minst én fra Ålesund: Drillgardist Haakon Rørstad. Under gardens gatedrill i Karl Johans gate 17. mai imponerte han tusenvis med riflekast - etter sigende noe av det vanskeligste og mest spektakulære drilltroppen gjør i oppvisningene sine: