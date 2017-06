Kleven i sluttkampen om nye kystvaktskip

Kleven Verft, Vard Langsten og Westcon Group i Ølnesvåg er de tre verftene som nå kjemper om kontrakten på forsvarets nye kystvaktskip.

Seks verft var prekvalifisert til jobben, men det er nå kun kun tre verft igjen om forsvaret forhandler med.

Det bekrefter prosjektleder for Forsvarsmateriell, kommandørkaptein Odd Magne Nilsen, til Teknisk Ukeblad.

Forsvarsmateriell har innledet forhandlinger med tilbyderne, sier Nilsen.

Per Erik Dalen på Klyngekonferansen 2016: - Gledelig at Norge gjør unntak fra EU-regler Per Erik Dalen synes det er gledelig at regjeringer vil bygge tre kystvaktskip i Norge, og at Norge med dette for første gang begynner å gjøre unntak fra EU-regler.

Skipene skal leveres i 2022 og forsvaret har fått kritikk for at skipene skal bygges etter spesifikasjoner fra 2013. Aps Else-May Botten er blant dem som har kommet med kritikk mot at sjøforsvaret ikke benytter seg av siste mulig tilgjengelige teknologi. Også LO og Norsk Industri har vært kritiske til at båtene bygges med et framdriftssystem basert på tradisjonelle dieselmotorer.

Skipene vil bli 136,4 meter lange, 19 meter brede og ha et deplasement på 9.800 tonn. Skipene skal ha isklasse 1A F og ha toppfart på 22 knop.

I anbudsinnbydelsen er det spesifisert kabinkapasitet til 100 personer og at fartøyene skal klare seg i åtte uker uten etterforsyning av drivstoff og proviant.

Planlagt byggestart er satt til 2018-2019 og første skipet skal leveres i 2022. Anslagene er at prisen på hvert skip vil ligge på rundt to milliarder kroner.