Vedtok Nordøyvegen i natt - nå lyses de første kontraktene ut

Tirsdag var Nasjonal Transportplan på dagsorden på Stortinget. Først ut på natta kom vedtaket om det som blir det største vegutbyggingsprosjektet som Møre og Romsdal fylkeskommune noengang har initiert.

Anleggsstart for Nordøyvegen er planlagt i oktober.

– Historisk

Tilstede i Oslo var blant annet styreleder Bjørn Sandnes i Nordøyvegen AS og mangeårig forkjemper for sambandet, Oddbjørn Vatne, på plass i nasjonalforsamlingen for å følge debatten. Begge var spente på det endelige vedtaket om å kreve inn bompenger på strekningen.

– Dette er et historisk øyeblikk, ikke bare for øyfolket, men også for dem som bor på fastlandet, ja for hele Møre og Romsdal, sier styreleder Bjørn Sandnes til NRK etter vedtaket i natt.

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) var blant dem som skrøt av prosjektet fra talerstolen. Han sa at det var flott at bompengeproposisjonen nå kom på plass slik at en kan komme i gang med bygginga i 2017.

Transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan (NTP) forrige uke. Totalt legger de fire samarbeidspartiene opp til å bruke over 1.000 milliarder kroner på vei, bane, kystanlegg, lufthavner og godstransport i Nasjonal Transportplan de neste tolv årene.

Lyses ut

Prosjektet er venta å koste i overkant av 3,8 milliarder kroner og sskal gi fastlandsforbindelse til rundt 2900 mennesker på Lepsøya, Haramsøya, Skuløya/Flemsøya og Fjørtofta i Haram kommune, samt Harøya og Finnøya i Sandøy kommune. Anleggsperioden er fem år, melder fylkeskommunen i en pressemelding tirsdag morgen.

Tirsdag morgen ble de fire forberedende kontraktene lyst ut. De fire kontraktene som entreprenører nå kan levere tilbud på er:

1. Veg og riggområde Skjeltne

2. Forskjeringar Austnes og Longva

3. Forskjeringar Fjørtofta

4. Forskjeringar Myklebust

De to store byggekontraktene blir etter planen lyst ut våren neste år.

Markeres med DDE-konsert

Tirsdag kom også en pressemelding om at den kommende byggestarten skal feires med DDE-konsert den 16. september på Steinshamn i Sandøy kommune.

Det er I P Huse på Steinshamn som inviterer til denne konserten.

– Etter mange års planlegging og hardt arbeid fra mange engasjerte ildsjeler og grupper, så er det en stor glede å oppleve byggestart på Nordøyvegen i nær framtid, skriver selskapet.