Bål fra båt

Snart er det klart for årets bål og mye kan gjøres for å få ei sikker og vellykka sankthansfeiring til sjøs.

– Dette er en familiedag. Man har med seg ungene, og da setter vi igjen alkoholen på land. Vi har på oss vest, overholder vikeplikten, tar hensyn til andre og holder lav fart, forklarer Bertil Holen, regionleder for Redningsselskapet Midt-Norge. Han synes at folk viste godt sjøvett da Slinningsbålet slo verdensrekord.

– Bare gjør som i fjor, da gikk det strålende! sier han.

Sikkerhetssone

Småbåtene bes om å holde 80 meters avstand fra Slinningsbålet, i tilfelle det raser.

– Dersom det raser fra toppen av bålet, og tar fyr lenger nede i bålet, så vil det gi etter der det brenner. Redningsskøyta spyler Slinningsbålet for å slukke glør og flammer, slik at det ikke raser, sier Holen.

Redningsselskapet stiller med to redningsskøyter, ei som spyler bålet, og ei i tilfelle noe går galt.

– Om alarmen går, så må fritidsbåter gi plass til redningsskøyta, kystvakta og politibåten, presiserer Holen.

Båt fra kajakk

I Brosundet i Ålesund er det kajakkutleie. Det går fint an å padle fra sentrum til Slinningsodden, men noen forholdsregler bør man ta.

– Det største problemet oppstår når alle båtene kjører til eller fra Slinningsbålet, da kommer det store bølger, forklarer Jonathan Bendiksen fra Kayak More Tomorrow. Han oppfordrer derfor padlere til å reise hjem litt før eller vente til litt etter at de fleste båtene har dratt, slik at man unngår de verste bølgene.

Det er ikke alltid lett for båtførerne å få øye på dem som padler.

– Man må tenke at man skal være synlig. Hvis det er overskyet og mørkt, så ta med deg en lykt, slik at du blir sett av båtførerne. Redningsvester i skarpe farger er godt å ha, forklarer Bendiksen. I anledning Slinningsbålet utvider han åpningstidene natt til søndag og har kajakk-guider til stede ved Slinningsodden.

Den tryggeste dagen

Noe av det verste som kan skje, er at man faller over bord.

– Redningsvesten snur deg rundt, og kragen gjør at hodet holder deg over vann, sier Holen.

– Ramler man på sjøen og ikke kommer seg om bord igjen, skal man prøve å holde seg fast i båten. Når redningsmannskaper leter etter folk, tar de utgangspunkt i båten eller kajakken, og leter ut fra den, forklarer Holen.

– På Slinningen er det mange båter som kan hjelpe. Dette er kanskje den tryggeste dagen i året å være på sjøen, mener han.