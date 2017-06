Ferja berga lekk båt til land

En fritidsbåt kom i havsnød og tok inn vann natt til onsdag utenfor Sykkylven. Til alt hell var ferja Norangsfjord rett ved og sørget for at situasjonen løste seg uten at noen kom til skade.

– De om bord i ferja gjorde en kjempegod jobb. De har trådt til - slik de skal og bør gjøre - det tok ikke mange minutter før de var i nærheten, forteller operasjonsleder John Brattland hos politiet på Sunnmøre til smp.no.

Ved 01.36-tida var både ferja og fritidsbåten til kai på Sykkylvs-sida av Storfjorden, og situasjonen var under kontroll, fortalte Sunnsmørsposten sin fotograf Nils-Harald Ånstad.

Fryktet båten skulle synke

Politiet fikk melding klokka 00.42 om at en 42 fots fritidsbåt hadde begynt å ta inn vann og at de to ombord var redde for at båten kunne gå ned.

(saka fortsetter under)