Fritidsbåt i havsnød

Siste, kl 01:36: Ferja og fritidsbåten er nå lags ved kai på Sykkylvs-sida. Båten flyter fint enda, sier Sunnmørspostens fotograf, og det ser ut til å være kontroll på situasjonen.

En fritidsbåt er i havsnød og tar inn vann utenfor Sykkylven. Politiet fikk melding klokka 00.42 om at en 42 fots fritidsbåt hadde begynt å ta inn vann og at de to ombord var redde for at båten kunne gå ned.

- Vi fikk telefon fra folk på land som hadde hatt kontakt med de to i båten. Hovedredningssentralen ble varsla, og via Florø Radio ble ferja som går mellom Sykkylven og Magerholm kontakta. Det er nå kontakt mellom ferja og de i båten, opplyser operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til smp.no

Sunnmørspostens fotograf Nils Harald Ånstad er ombord i ferja. Han forteller at ferja har blitt bedt om å bistå i redningsaksjarbeidet.

- Vi ser båten fra ferja, sier Ånstad.

- Det er også en gummibåt som ligger inntil båten i trøbbel, sier Ånstad.

Bratland i politiet opplyser til smp.no at den 42 fot store båten var på prøvetur. Situasjonen for de ombord ser ut til å være under kontroll.

Ifølge kapteinen på ferja tar båten inn vann. Båten skal nå taues nærmere land av ferja, opplyser kaptein Ingmund Eliassen til Sunnmørspostens fotograf.

Båten blir nå tauet til Aursneset ferjekai, der Sykkylven brannvesen venter med lenseutstyr.