Nå stenges disse tunnelene i helga

Dette skjer på grunn av den pågående utbedring av tunnelene.

- Omkjøring blir skiltet. Trafikantene må regne med kø og forsinkelser, skriver Statens vegvesen i ei pressemelding.

- Tunnelene stenges helt i helga for å få mer effektiv byggetid. Vanligvis er tunnelene stengt mellom kl. 20 til 06, og åpen på helg fra lørdag kl. 06 til søndag kl. 20. Hver kveld- og natt bruker entreprenøren flere timer på å rigge opp og ned, men det slipper de i helga når de får jobbe uforstyrret i over to døgn, heter det i meldinga.

Moa- og Blindheimstunnelen skal være ferdig utbedret til midten av juli i år.

