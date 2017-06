Vil ha nasjonal ryddeaksjon for plast

Onsdag legger klimaminister Vidar Helgesen (H) fram en ny stortingsmelding om avfallspolitikk og hvordan redusere plastforurensing. Det er fire hovedgrep mot marin forsøpling og mikroplast som skal presenteres.

Et av tiltakene er at det nye oljevern- og miljøsenteret i Lofoten blant annet vil få ansvar for å koordinere innsats mot strandforsøpling.

– Den aller største norske kilden til plast i havet kommer ikke fra landjord, men fra plast som ligger på strendene. Derfor er systematisk rydding av strendene et av de viktigste tiltakene, sier Helgesen.

Veivask kan hjelpe

Miljødirektoratet har sett på hva som er de største kildene til plastforsøpling og nå har de fått i oppdrag å forberede tiltak som er mest effektive.

– En av de største kildene til mikroplast fra landjord er slitasje fra bildekk. Her er veivasking det eneste effektive tiltaket inntil vi finner en ny dekkteknologi, sier Helgesen.

Andre kilder til mikroplast er gummigranulater fra kunstgressbaner, maling, tekstiler, kosmetikk og rengjøringsprodukter. Tiltak mot disse varsles også i meldingen.

Helgesen fikk kritikk

Helgesen ble kritisert for å handle for sent da spørsmålet om plastforurensing var oppe i spørretimen i Stortinget i februar.

– Dette er en melding om avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Plaststrategien er bare en del av meldingen. Grunnen til at den ikke har kommet før, er at vi har ventet på EUs strategi for sirkulær økonomi, som vil ha betydning også for Norge, sier Helgesen.

Miljødirektoratet skal også utrede en produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsnæringen.