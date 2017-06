Aure ny styreleder i Maritimt Forum Nordvest

41-åringen er til daglig leder for befraktning i Farstad Shipping. Han er valgt til styreleder for to år, og etterfølger Anette B. Wollebæk som styreleder. Wollebæk fortsetter i styret som styremedlem.

Dette gjør at styret i Maritimt Forum Nordvest nå har følgende sammensetning: Svein Leon Aure er styreleder, mens Anette B. Wollebæk, Alf Furland, Anne Holstad, Arne Otto Rogne, Lene Solheim, Toe Johan Øvstebø og Ulf Brekke er styremedlemmer.

Maritimt Forum er en bransjeorganisasjon som arbeider for å sikre rammebetingelsene for norsk maritim næring.