Fem års fengsel for hovedmannen

Hovedmannen, en ålesunder i 50-åra, som var tiltalt for heleri av 386 tonn med fisk fikk redusert straffa fra fem og et halvt år i tingretten til fem år i lagmannsretten.

Mannen som skal ha kjøpte fisken, en daglig leder i et fiskefirma i Ålesund, fikk fengsel i 2,5 år, mot tre år i tingretten, mens den tredje tiltalte, en tidligere ansatt hos Scanprod AS, fikk fengsel i ett år.

Han ble i tingretten dømt til 1,5 års fengsel.

Liten erstatning

Vurderer anke

I dommen kommer det også fram at firmaet Scanprod, som mente store deler av fisken var stjålet fra dem, ikke er trodd i lagmannsretten. De krevde en erstatning på på over ni millioner kroner, men ble tilkjent 141.000 kroner solidarisk fra de tre tiltalte for fem paller med saltfisk funnet på anlegget til Brødrene Aarseth.

Advokat Jan Erik Teigum, som bistår den daglige lederen som er dømt til fengsel i 2,5 år, sier at hans klient er skuffet over dommen.

- Samtidig er jo hans straff redusert, og det blir jo tatt i mot med takk. Men vi synes det er underlig at et brudd på matloven om merking av fisken han har kjøpt, skal være nok til å domfelle min klient fordi han skulle visst at fisken kunne stamme fra straffbare forhold, og vi vurderer nå en anke til Høyesterett over lovanvendelsen, sier Teigum.

Også den hovedtiltalte i saken vurderer en anke i saken, primært over lengden på straffen, samt erstatninga for de fem pallene. Han vil diskutere dette nøye med sin advokat Anders Svinø.

