Båt gikk på grunn på Slinningsodden

Like før klokka 23.00 lørdag kveld rykker nødetatene ut til Slinningsodden etter melding om en båt som har gått på grunn. Det skriver politiet på Twitter.

«To personer lettere skadd», heter det i meldingen.

Klokka 23.05 har nødetatene ankommet stedet. Det viser seg at båten gikk på grunn i forbindelse med at den skulle legges til kai. Politiet opplyser at motortrøbbel var grunnen, og personene ombord er nå sjekket av helsepersonell