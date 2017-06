Dårlig økonomi for bålgjengen

Nå er økonomien så stram at bålgjengen ikke har mulighet til å gjøre stas på alle som har stått på i timesvis med dugnadsarbeid for at Slinningsbålet, som andre år, blir en realitet.

- Det er veldig synd. Jeg mener at bålgjengen virkelig fortjener en verdig avslutning for alt det harde arbeidet, og som skal gi mersmak til neste år. Det sier tidligere bålsjef Alexander Heen. Til tross for at han ikke har vært med under selve byggingen er han sterkt involvert i kulissene. Heen forteller at det økonomiske er en utfordring hvert eneste år, men at det er ekstra ille i år.

- Hvert eneste år er det en utfordring å få nok økonomisk støtte til bålet, og hvert eneste år er det uforutsette utgifter. I år har vi måttet klare oss kun med det som er nødvendig for å få reist bålet, og nå er det ikke mer penger igjen, sier han.

Vipps

Håpet om en sammenkomst for bålbyggerne er imidlertid ikke helt borte. Heen forteller nemlig at det er opprettet en Vipps-konto. Her kan de som vil donnere et selvbestemt beløp dersom de vil bidra. Han understreker at det ikke er noen tvang og vil ikke at folk skal føle at de må donnere.

- Men om noen vil donnere et aldri så lite beløp er vi takknemlige for det, legger han til.

Generasjonsskifte

Også generasjonsskifte har vært en utfordring for bålgjengen i år.

- I starten gikk det veldig trått og det har alt i alt vært et utfordrende år for oss, forteller Heen, som legger til at det har gått seg til de siste ukene.

- I løpet av et par uker gikk bålet fra en høyde på 14 meter til godt over 30, så de siste to- tre ukene har de nye virkelig fått sansen, sier han.

Heen er full av lovord for den nye generasjonen og mener de har gjort en utrolig god jobb.

- Dette er en ekstremt kapabel generasjon. Jeg er veldig fornøyd, for dette var vanskelig, skryter Heen, som mener at årets bål er et av de fineste som er bygget.

Årets bål er det tredje høyeste som er bygget. Kun verdensrekorden fra 2016 og verdensrekordforsøket fra 2010 er høyere.