Opphold til båltenninga

Årets Slinningsbål sto ferdig lørdag klokka 05.30. Når det 36 meter høye bålet tennes lørdag kveld, ser det også ut til at været spiller på lag med de mange båltilskuerne. Fram til da bærer dagen preg av ustabil luft og regnbyger.

– Regnbygene kommer nok ikke veldig tett, men det blir en og annen, opplyser vakthavende meteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet. Han kan også melde om muligheter for noen glimt av sola mellom bygene, og rundt 14 til 15 grader midt på dagen.

Opphold i tide til bålet

Til kvelden blir det noe kaldere, men i følge meteorologen trenger man altså ikke paraply for å få med seg Slinningsbålet.

– I løpet av kvelden ser det ut til å at byggene vil forsvinne, samtidig vil også temperaturen synke til under 10 grader, sier meteorologen og legger til at når bålet tennes får man forhåpentligvis et glimt av sola før den går ned.

Søndag morgen ser ut til å bli ganske lik, med litt nedbør i starten av dagen, delvis skyet og temperaturer på rundt 15-16 grader.