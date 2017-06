Måtte stanse feiring på Slinningen

Ved 23-tiden lørdag rykket nødetatene ut til Slinningsodden etter melding om en båt som hadde gått på grunn. Dette skal ha skjedd i forbindelse med at båten skulle legge til kai. Motortrøbbel skal ha vært årsaken, og personene ombord ble sjekket av helsepersonell.

Ved midtnatt var det nok en situasjon på Slinningsodden, da ei utagerende beruset jente ble tatt hånd om av politiet. Foreldre ble kontaktet, og hentet vedkommende. Kort tid etter twittret politiet om at de hadde fått inn meldinger om mange berusede mindreårige ved Slinningsodden.

Politiets båtpatrulje gjennomførte også kontroll av 34 båtførere ved Slinningsodden, dette resulterte ikke i reaksjoner.

I 2-3 tiden avsluttet politiet feiringen ved Slinningsbålet. Årsaken skal ha vært flere gjentagende slåsskamper.

Mye bråk i Ålesund sentrum

Ved 01-tiden rykket politiet ut etter slåssing mellom flere personer i Ålesund sentrum. En person ble sendt til legevakt for sjekk. Senere meldte politiet om en mann som hadde laget bråk i Ålesund sentrum. Han skal ha vært beruset. Like etterpå ble tre personer bortvist fra sentrum etter å ha slåss med hverandre. Noen timer senere ble en mann bortivist fra et utested i Ålesund, etter å ha laget bråk. Han ble sendt hjem til fots.

En beruset mann blir anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg om å holde seg vekke fra sentrum. I 04-tiden var det igjen bråk i sentrum, og en mann ble bortvist. I 05-tiden ble en mann anmeldt for drikking på offentlig sted. På Gåseid ble en annen mann anmeldt for å ha vist patruljen fingeren.

Stjal sykkel - måtte ta taxi hjem

Ved 04-tiden fikk politiet meldinger om en mann som skal ha vært observert på vei ned i Ellingsøytunnelen. Politiet startet et søk etter vedkommende, som det viste seg hadde stjålet sykkelen på Hessa. Politiet kjørte mannen tilbake for å levere sykkelen, før vedkommende måtte ta taxi hjem.

Slåssing

Flere steder i distriktene ble det også meldt om slåssing. I Ørsta sentrum fikk en mann skade i en arm i forbindelse med slåssing på stedet. Ved kaia i Fosnavåg kom det inn meldinger om slåssing, men da politiet ankom var det rolig på stedet.

I Fosnavåg ble også en person anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg om å holde seg borte fra sentrum.

I Ørsta sentrum fikk en fører av lett motorsykkel i løpet av natten utferdiget kontrollseddel for manglende speil og blinklys.

To anmeldt i Valldal

I Valldal ble det også litt å gjøre for politiet. En mann blir anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg om å holde seg borte fra et arrangement på stedet. Vedkommende skal ha vært meget beruset. Senere blir enda en beruset person anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg.

Etterforsker voldtekt

I nordligere strøk rykket også politiet ut til flere hendelser. I Molde ble det blant annet meldt om en voldtekt av en jente i tenårene. En gutt, som også var i tenårene, ble pågrepet og tekniske undersøkelser og vitneavhør ble gjennomført i natt.