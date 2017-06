ÅST-hyttene klare for sesongen

ÅST-hyttene er ope heile året, men før sommarsesongen for alvor startar, treng dei litt vedlikehald etter ein hared vinter. Derfor samla komiteane ved dei seks hyttene seg denne helga, for å sørgje for at det blei påfyll av proviant og utstyr, nedvask og diverse anna.

Frakta alt med helikopter

Til saman samla 70-80 personar seg i anledning dugnaden. Nokre av desse heldt til på hyttene i helga, medan ein anna gjeng samla seg ved Zakariasdammen der det var distrubisjonssentral. Der sørgja dei for at leverte varer blei sortert etter stad og så frakta vidare med helikopter til hyttene.

– Det er mykje faste folk som deltek på dugnaden og sit i hytte-komiteane, som held orden og held ved like stadane, men vi ønskjer også nye folk

hjarteleg velkomne, seier kommunikasjonsansvarleg i ÅST, Tone Drabløs. Av det hakket meir spesielle som vart frakta til hyttene med helikopter, nemner Drabløs ein robåt, komplette og ferdigbygde bosshus, samt ein vedomn. Det bør også nemnast at mellom 15 og 20 kubikk med ved blei sendt innover i fjella.

I tillegg til den grunnleggjande nedvaskinga og vedlikehaldet, blei det også rom for nokre oppgraderingar.

Blant anna har Veltdalshytta fått seg nytt frukost-krok, med ei steinhelle som bord.

Med andre ord er det altså flotte og reine hytter som ventar turgåarane i Tafjordfjella.