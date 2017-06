Nå kommer det en liten smak av sommer

Men i dag blir det ganske grått.

- Vi blir kvitt bygene som er her nå i løpet av kvelden, men først vil det blåse nordvestlig kuling utsatte steder, sier statsmeteorolog Haldis Berge.

Finere

Men fra i morgen vil vinden løye til bris.

- Og vi vil få lettskya vær tirsdag kveld, uten de helt store temperaturene langs kysten, men med mer varme i indre strøk. Det samme været vil vi ha onsdag, sol, men litt kjølig vind fra nordvest, sier Berge.

Torsdag og fredag

Mot slutten av uka vil vi få en smak av sommer.

- Da vil nok temeraturene stige opp mot 20-tallet, og kanskje over i indre strøk. Det blir nok ikke skyfritt, og usikkerhet rundt et lavtrykk i Skagerak gjør at jeg ikke kan love at det blir regnfritt fredagen, sier Berge.

Sommerfesten på Giske

Lørdag går Sommerfesten på Giske av stabelen, og arrangøren håper nok på godvær.

- Men det kan jeg dessverre ikke love. Det er knyttet stor usikkerhet rundt været lørdag, det kan bli regn, men forholdsvis varmt og ganske vindstille. Prognosene spriker i litt alle retninger, så jeg kan ikke gi noe endelig svar nå, sier Berge.