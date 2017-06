Prisen delast ut under Dei nynorske festspela:

Nynorskpris til Klassekampen-journalistar

I år blir Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar delt ut til to journalistar i Klassekampen. Prisen får dei på fredag under Dei nynorske festspela.

Det er journalistane Guri Kulås og Jens Kihl som tek imot nynorskprisen for journalistar. Det skriv Nynorsk mediesenter i ei pressemelding. Prisen delast ut i Aasentunet i Ørsta på fredag under tilskipinga Medietimen. Men det er ikkje berre journalistane som får heider denne dagen. Også avisa får skryt for sitt nynorskarbeid. – Klassekampen har i ei årrekkje vore leiande i å bruke nynorsk, som ei av svært få riksaviser. Årets tildeling er dermed òg ein flik av heider til ei riksavis som har gått føre i å vise at vi kan skrive om alt på nynorsk, heiter det i grunngjevinga frå dommarane. Prisen er på 25. 000 kroner og eit trykk av kunstnaren Oddvar Torsheim. Mer å lese på Sunnmørsposten:

