Stoknes som stortingsrepresentant

Une Aina Bastholm, som kan bli MDGs eneste representant på Stortinget etter valget, skal ut i mammaperm i høst. Da står 2.-kandidat for MDG Oslo, Per Espen Stoknes, klar til å steppe inn som vikar. Det skriver vg.no .

Per Espen Stoknes, som opprinnelig er fra Ålesund, har lang erfaring fra oljebransjen. Han har blant annet jobbet for Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet, Statkraft og store oljeselskaper som Shell og Schlumberger. Han mener imidlertid at hans lange karriere innen olje ikke går på bekostning av MDGs mål om å fase ut oljen

– Mitt spesialfelt som rådgiver var fremtidstenkning. Min rolle har vært å fasilitere for planlegging, tenke nyansert og mer langsiktig, forteller han til avisa.

– Bra timing

Stoknes tror ikke det vil by på problemer at Bastholm blir borte i den første fasen av en ny regjering og et nytt storting.

– Siden Une skal herje rundt i nasjonal politikk i 20 år fremover, så er det greit å gjøre dette unna nå. Så det er en bra timing, sier han til vg.no.