Svært skuffa over Ålesunds-besøket

En indignert, engelsktalende cruiseskip-turist, har etter et besøk i Ålesund i juni klaget til kommunen og Den Norske ambassaden, over at byen nærmest er ufremkommelig for rullestolbrukere.

Motsatt

- Jeg har besøkt mange steder i Skandinavia, der fremkommeligheten er utmerket. Men dagens besøk i Ålesund, viste det fullstendig motsatte, med ujevne, hullete fortau, som vanskeliggjør manøvrering av rullestol, få og nesten utviskede overgangsfelt og dårlig vedlikehold, skriver engelskmannen i brevet.

Stolt rykte

- Norge har et stolt rykte for å bry seg om funksjonshemmede, men Ålesund drar dette ned, skriver han. Mange turistskip med bevegelseshemmede passasjerer legger til i Ålesund, likevel gjør byen ingen ting for å hjelpe Norge å beholde sitt fortjente gode rykte for fremkommelighet, mener turisten.