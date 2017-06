2. plass i EM til NTNU Ålesund

– Vi var vanvittig god forberedt og følte at vi fortjente en god plassering etter mye hardt arbeid. Men vi ser at her er mange gode konkurrenter. Og da vi ble ropt opp, var vi i ekstase, forteller daglig leder Lene Stenseth på telefon fra Helsinki.

– Hva la juryen vekt på?

– Blant annet at vi ser ressursene og gjør noe nyttig ut av dem, og at vi kommer å bli store i volum, sier hun.

AgriMare Bio SB fra NTNU Ålesund ble kåret til Norges beste studentbedrift tidligere i juni. I EM i Helsinki har de nå konkurrert mot 19 andre lag fra 15 ulike land.

Det ble Malta som vant, med Norge og Ålesund på andreplass.

AgriMare Bio SB ønsker å legge om kostholdet til oppdrettslaksen, slik at vi får mer mat på bordet. Det vil de gjøre ved å bytte ut deler at det vegetabilske fiskefôret med marine proteiner .

Særlig vil de utnytte avfall fra settefiskanlegg.

Stenseth startet bedriften sammen med Emma Lovise Sunde, Charlotte Thunes Hansen, Krister Krogsæter og Erik Andresen.