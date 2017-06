Kan bli Europas beste studentbedrift

I går startet Europamesterskapet blant studentbedrifteri Helsinki. AgriMare Bio SB fra Ålesund konkurrerer mot 19 andre lag fra 15 ulike land. I går hadde de fire minutter på seg til å pitche ideen sin til juryen.

- I går var vi relativt nervøse. Engelsken er ei utfordring, når man skal prøve å få juryen til å forstå hva vi mener når vi prater om oppdrettsnæring. Men det gikk veldig bra, forsikrer Lene Stenseth fra AgriMare BIO som er i Helsinki for å representere bedrifta.

AgriMare Bio SB vil legge om kostholdet til oppdrettslaksen, slik at menneskene får mer mat på bordet, ifølge universitetsavisa.

I dag skal studentbedrifta igjennom ei utspørring av juryen. I tillegg skal de på en messe på et kjøpesenter for å fremme bedrifta. Her kan også juryen komme innom for å spørre de ut.

- Vi får vite hvem som vinner i kveld, under en veldig formell middag, sier Stenseth.

Stenseth forteller at medlemmene i studentbedrifta er utrolig rolig nå, noen timer før dommen. Det kommer av at de har god kontroll på det de presenterer,

- Dette kan vi!

Avgjørelsen om Europas beste studentbedrift blir offentliggjort i kveld.