Nå blir tunnelene helgastengt igjen

Moa- og Blindheimstunnelen på E39 i Ålesund blir helt stengt fra fredag 30. juni kl. 20 til mandag 3. juli kl. 06 på grunn av utbedring av tunnelene. Omkjøring blir skiltet. Trafikantene må regne med kø og forsinkelser.

Ålesund: Flere steder med kø Tipsere melder om kødannelser i Hatlane.

- Tunnelene stenges helt i helga for å få mer effektiv byggetid. Vanligvis er tunnelene stengt mellom kl. 20 til 06, og åpen på helg fra lørdag kl. 06 til søndag kl. 20. Hver kveld- og natt bruker entreprenøren flere timer på å rigge opp og ned, men det slipper de i helga når de får jobbe uforstyrret i over to døgn, sier assisterende prosjektleder Arne Olav Stavseng i Statens vegvesen.

Moa- og Blindheimstunnelen skal være ferdig utbedret til midten av juli i år.