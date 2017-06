Funnet skyldig i voldtekt og grove overgrep

Mannen er funnet skyldig i alle tiltalepunkt, melder TV2.

Overgrepene skal ha pågått i fire år. Mannen skal også ha filmet fosterdatteren mens hun var på toalettet og dusjet.

I følge TV2 har statsadvoktaten lagt ned en påstand om fengsling i syv år. Langmannsrettens straffeutmåling kommer tirsdag neste uke.

– Retten vil i skjerpende retning vektlegge den kynisme og mangel på empati som tiltalte har utvist. Tiltalte har derfor i de fire årene overgrepene foregikk begått et grunnleggende, og for fornærmede, brudd på den trygghet et fosterhjem skal utgjøre overfor et barn, het det i dommen, gjengir TV2 fra dommen fra da saken var oppe i tingretten.

