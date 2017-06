Havila Holding kjøper hotell Ivar Aasen

Havlia Holding kjøper hundre prosent av hotell Ivar Aasen i Ørsta. Det er Sparebank 1 Søre Sunnmøre som eiger hotellet frå før.

Per Sævik fortel at dei ser eit stort potensiale i hotelldrift ved E39 i indre/ytre-Sunnmøre.

– Vi har blant anna store forventningar til gondol-satsinga i Loen, og trur at det vil ha klare, positive ringverknader for hotelldrift i heile regionen, seier Sævik om turistmålet som berre ligg ein time unna hotellet.

Og det er nettopp turisme dei nye eigarane av hotellet ser for seg å satse på. Direktør for hotellet blir Gunter Dahler, som no også er direktør ved Thon hotell i Ulsteinvik. Det er også verdt og nemne at Havila Holding også driver hotell på Færøyane, med positiv utvikling. Dei vil intil vidare fortsette drifta ved hotellet i Ørsta som tidlegare, og nemner naturen som eit viktig element til drifta, med stikkord i Sunnmørsalpane.

– Namnet Ivar Aasen står sterkt. Det er ei merkevare vi tenkjer å behalde, seier Geir Sævik.