Bil av vegen - mistenker ruskøyring

Laurdag morgon rykka naudetatane ut etter ei melding om ein bil som hadde køyrt av vegen mellom Olden og Innfjord på fylkesveg 60. Det skriv Sogn og Fjordane politidistrikt på Twitter.

Det var to menn i bilen og begge fekk tilsyn av helsepersonell. Politiet veit ikkje skadeomfanget av hendinga og legg til at det er mistanke om at sjåføren køyrde i rusa tilstand.

Operasjonsleiar ved Sogn og Fjordane politidistrikt, Odd Arve Solvåg fortel at begge mennene, som er i midten av tjueåra, er frakta til legevakt.

- Førar vil bli framstilt for blodprøvetaking, legg han til.

Det er ingen sperringar på vegen, så trafikkflyten er normal.