Innstilt på grunn av blokkering

20.30 melder Fjord1 at sambandet mellom Måløy og Oldeide er innstilt inntil vidare, grunna blokkering av ferjekaia i Måløy.

Blokkeringa skal skuldast at ei anna ferje blokkerer for den ordinære ferja, Hornelen, melder Fjordenes Tidende. Dei opplyser vidare at ferja som blokkerer er ein privat aktør, og at problema oppstod då eit vogntog med ein tilhengar frå eit tivoli skulle køyre om bord i den 30 meter lange ferja. Slik det er no, står vogntoget med den fremste delen av tilhengaren på ferja, medan den bakre delen står på ferjelemmen.

Oppdatering: Fjord1 melder like før klokka 23.00 at sambandet vil vere i normal drift igjen søndag morgon.