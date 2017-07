Ørsta: Leiteaksjon etter eldre mann

Politiet har måndag kveld sett i stand ein organisert leiteaksjon i Ørsta etter at ein eldre mann ikkje er kome heim.

Politiet leiter i området frå Vikegeila mot Vikeskåla.

Mannen skal vere dårleg til beins, ha krykker, grøn jakke og caps.

– Ring 02800 ved observasjon, skreiv politiet på Twitter måndag kveld 20.10.

Klokka 23 er mannen ikkje kome til rette.

– Vi held fram med å søke utover natta med same mannskap. Vi håper vi finn han i god behald snart, seier operasjonsleiar Jon Bratland.

– Stort område med mykje skog

Operasjonsleiar Jon Bratland i politiet seier at mannen har vore borte frå heimen sin i mange timar, og at dette er grunnen til at dei har sett i stand leiteaksjonen. Mannen er observert i området der dei leiter.

Politi, Røde Kors og Norske redningshunder er med i leiteaksjonen.

– Vi har ein hundepatrulje, vi har ein innsatsleiing og ekvipasje frå redningshundane, og så er der 25-30 personar frå Røde Kors med, seier Bratland til Smp.no 21.50 måndag kveld.

Luftambulansen var også med i søket i ei periode.

– Det er eit stort område med mykje tett skog langs vegen, seier operasjonsleiaren.

Politiet har etter første utlysing fått inn ein del meldingar frå folk som truleg har observert mannen i tida etter at første meldar såg han.