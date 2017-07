Buss sperra begge køyrefelt

Det er ikkje meldt om personskade etter at ein buss køyrte seg fast på riksveg 60 på Strandafjellet, måndag morgon.

Politiet melder klokka 09.47 at bussen står ca. ein kilometer frå Strandafjellet, i retning Stranda.

Lokalavisa Sunnmøringen melder klokka 10.10 at bussen no skal vere laus etter at han fekk hjelp frå personar frå eit lokalt firma.

– Bussen hadde kome ned på ein lokal grusveg, og klarte ikkje å rygge opp ved eigen hjelp, skriv avisa.

Det skal ved 10.15-tida vere normal trafikk på staden.