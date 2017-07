Politiet tok beslag i 2,6 kilo amfetamin

I en kjennelse fra Sunnmøre tingrett kommer det fram at mannen er siktet for grov narkotikaforbrytelse.

Mannen har sittet fengslet siden 2. juni, men påtalemyndigheten har nå fått medhold i fortsatt fengsling i fire uker med brev- og besøkskontroll.

– Retten har lagt særlig vekt på politiets beslag av 2,6 kilo med formentlig amfetamin, står det i kjennelsen.

Mannen skal ha erkjent at han skaffet seg stoffet og oppbevaringen av det.

– Siktede har erkjent straffskyld for disse forhold, står det i kjennelsen.

Faren for bevisforspillelse gjør at det er grunnlag for fortsatt fengsling, mener Sunnmøre tingrett.