15 nye studieplasser til NTNU Ålesund

Kunnskapsdepartementet har tildelt midler til 250 nye studieplasser innen IKT. NTNU får totalt 45 studieplasser løpende over fire år. Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad informerer at to studieprogram i Ålesund har fått nye opptaksrammer.

Ingeniør 3-årig data økes med 10. Ny total opptaksramme for høsten 2017 blir 25. Mens ingeniør 3-årig automasjon økes med fem. Ny total opptaksramme for høsten 2017 blir 20.

– Det er et stort behov for økt kunnskap og kompetanse i IKT på alle områder i samfunnet framover. Derfor har regjeringen sammen med Venstre og KrF bestemt at vi skal oppskalere antall studieplasser innen IKT raskt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.