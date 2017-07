Dømt for promillekjøring med campingbil

En mann er i Sunnmøre tingrett dømt til betinget fengsel i 14 dager, bot på 30.000 kroner og tap av sertifikat i 10 måneder, i tillegg til krav om ny praktisk førerprøve.

Årsaken er at han ble stanset i kontroll hvor en blodprøve viste en promille på 0,51.

Siktede forklarte i retten at han tok to pils en fredag kveld i år. Morgenen etter sto han opp og tok en ny pils klokka 07.00. Planen var å kjøre klokka 16.00, men noe dukket opp og mannen hevdet at han glemte at han hadde tatt en pils.

Ca. klokka 10.20 ble han stanset av politiet. Blodprøven ble tatt klokka 12.10.

Saka ble avgjort med tilståelsesdom. Sunnmøre tingrett landet på at vedkommende handlet uaktsomt.