The North West bruker 500.000 kroner på ekspert

Det er Nytt i Uka som har avdekket hva det koster å signere Richard Florida, professor i urbanisme, til å holde et timelangt foredrag under North West-konferansen. Først nektet Ålesund kommune å gi innsyn i kostnaden, men har nå gitt fullt innsyn, også til smp.no, etter at Nytt i Uka klagde på hemmeligholdet.

Avtalen viser at prisen de må betale for å få Richard Florida til å holde foredraget er på 60.000 amerikanske dollar, som i dag tilsvarer omtrent 505.000 kroner.

Avtalen er signert mellom Momentium og Creative Class Group, selskapet som representerer Florida, og ble underskrevet i februar.

Dagen etter signerte Momentium og Region Ålesund ved Ålesund kommune en avtale hvor de påtar seg hele det økonomiske ansvaret for foredraget.

I kontrakten står det også at Richard Florida også skal få en luksusuite bestemt av Florida selv.

The North West blir arrangert i april Den mye omtalte konferansen «The North West» blir arrangert i Ålesund i april neste år.

Region Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune står bak ideen og arbeidet så langt med The North West. Region Ålesund er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Haram, Giske, Sandøy, Sula, Skodje, Ørskog og Ålesund.

Ifølge informasjon fra Ålesund kommune skal kostnadene knyttet til foredraget med Florida og øvrige kostnader knyttet til The North West finansieres med egeninnsats fra kommunene, tilskudd fra fylkeskommunen, sponsormidler og billettinntekter.

Mer enn et foredrag

Knut Flakk er styreleder i The North West As. Han mener de vil få langt mer enn et foredrag for de 500.000 kronene.

– Richard Florida er en ekspert innen byutvikling. Han og teamet skal gjøre ei analyse og kartlegging av heile ålesundsregionen for hvordan skape vekst og utvikling. Foredraget han skal holde vil være forankret i analysen.

– Mener du at summen er vel anvendt?

– Jeg mener det er veldig riktig som et ledd i å skape vekst og utvikling i heile regionen. Dette er kun en andel av totalbudsjettet, som for øvrig ikke er spikret, men totalen vil ligge et sted mellom tre og fem millioner. Jeg syns ikke det er en urimelig sum for en som er ledende på feltet internasjonalt. Det heller ikke bare kommunene som skal gjennomføre dette, men det inkluderer også fylkeskommunen, sponsormidler og billettinntekter.

– Hvordan ser du for deg fordelingsnøkkelen blir?

– Det er altfor tidlig å si. Vi har til nå bare hatt ett styremøte og er heilt i oppstartsfasen, forteller styrelederen.