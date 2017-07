Ministeråpning av Båtfestivalen

Det forteller en ivrig festivalsjef Geir Østensen.

– Vi er knallstolte av det at hun kommer og åpner festivalen! utbryter han.

Dette skjer altså onsdag 12. juli.

Tivoli og salgsboder åpner allerede på formiddagen, før Ålesund ungdomsmusikk marsjerer gjennom byen i tog til hovedscena og offisiell åpning med forsvarsministeren.

– Det er fjerde gang vi har ministerbesøk, og det passer jo godt å få litt svung over åpninga av den 15. festivalen. Det passer jo med båt også, sier Østensen.

Forsvarsminister har de hatt på besøk før, men forrige ministerbesøk var av Sylvi Listhaug - da hun var mat- og landbruksminister.

Stenger gater

– Vi begynner rigging av telt og scene på søndag, og da stenger litt gater. Så folk må være OBS på at det blir litt omskilting og trafikale endringer i byen, sier Østensen, som er glad for at parkeringshuset i fjellet er åpent.

Av andre høydepunkter gleder han seg spesielt til at Ørsta-bandet Rotlaus spiller på lørdag.

– De er en up-and-coming-gruppe som spiller litt i samme stil som Vassendgutane og Hellbillies, sier han.

Fredag går den etter hvert tradisjonelle Allsang på Sankten, men nytt i år er at også de minste får prøve seg på scena på dagtid, på en egen Mini-allsang.