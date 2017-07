Sjuåring i kirkeasyl i Spjelkavik kirke siden februar – blir ikke hentet ut

Både tingretten og lagmannsretten hadde konkludert med at jenta og de to brødrene hennes skal være hos sin britiske far i Spania. Det ble også Høyesteretts konklusjon.

De to brødrene ble hentet av barnevernet på skolen, og da tok moren med seg den sju år gamle datteren til Spjelkavik kirke, der menigheten har gitt dem asyl, skriver Dagbladet.

Morens advokat har gått rettens vei for å stanse overføringen av jenta. Farens advokat, Sol Elden, sier en kjennelse fra Frostating lagmannsrett om overlevering har vært rettskraftig siden 17. juni, men fortsatt har ikke namsmannen gjennomført vedtaket.

– Jeg er både oppgitt og opprørt, sier Elden til avisen.

Namsmannen skriver i en epost til avisen at det er gitt frist til 7. juli med å komme med en fullstendig anke og begjæring om å oversitte tidsfristen. Det avviser Elden.

– Saken har vært i fem rettsinstanser, og avgjørelsen er rettskraftig. Norge har forpliktelser etter Haag-konvensjon. Effektuering forventes å skje umiddelbart, sier hun.

Høyesterett har bestemt at en spansk domstol skal avgjøre spørsmålet om foreldrerett.

