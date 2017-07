Dømt til fengsel for heleri av fisk - anker saka

De tre mennene som ble dømt i den omfattende fiskerisvindel-saka i lagmannsretten anker saka, melder NRK Møre og Romsdal.

Saken gjelder grovt tjuveri og heleri av fisk for 11,6 millioner kroner, samt skatteunndragelse og momsunndragelse.

Alle tre ble dømt til fengsel og inndraging da dommen falt 23. juni. I tillegg ble alle tre dømt til å betale en solidarisk erstatning på 141.000 kroner til Scanprod for fem paller med saltfisk, som ble funnet på anlegget til Brødrene Aarseth.

Fem år for hovedmann

Hovedmannen, en ålesunder i 50-åra, som var tiltalt for heleri av 386 tonn med fisk, ble dømt til fem år i lagmannsretten. Han ble også dømt til en inndragning av to millioner kroner. Ifølge hans advokat Anders Svinø anker mannen over erstatningskravet fra Scanprod, skriver NRK

Mannen som skal ha kjøpte fisken, en daglig leder i et fiskefirma i Ålesund, fikk fengsel i 2,5 år. Det er fra før kjent at han vil anke saka.

Den tredje tiltalte, en tidligere ansatt hos Scanprod AS, fikk fengsel i ett år. Begge de to sistnevnte ble dømt til en inndragning av en million kroner hver.

– Han anker både at han er dømt for tyveri, og erstatningsutmålingen, sier advokat Axel Lange til NRK.

– Han anker både at han er dømt for tyveri, og erstatningsutmålingen, sier advokat Axel Lange til NRK.