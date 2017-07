Fyll, trusler og høy musikk

Mannen ble pågrept. Hendelsen oppstod etter bråk på et utested. To personer ble av den grunn bedt om å forlate Ålesund sentrum. Det var en av dem åpenbart ikke særlig interessert i og endte opp i arresten.

Høy musikk var det også en del av i løpet av natten. Politiet skriver på twitter at de måtte rykke ut til tre leiligheter i byen for å be folk stenge av musikken.

Ved Brautaset i Ørsta gjennomførte politiet en promiillekontroll i natt. 17 personer ble kontrollert og alle fikk kjøre videre.