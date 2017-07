Mannlig turist i 60-årene har falt i Muldalsfossen

«Alt av tilgjengelige ressurser er på veg til stedet», heter det i den første Twittermeldingen fra politiet klokka 17.00.

Den savnede skal være en mannlig turist i 60-årene. Politiet opplyser at de pårørende er på stedet.

Aage Henriksen ved 110-sentralen opplyser at de er på vei innover med dykkere fra Ålesund.

– Vi er på vei innover med dykkere. Lokalt brannvesen er på stedet og har begynt med søk. Det er søk langs fossen der det er tilrådelig å komme til. Det er bratt og farlig der inne, sier Henriksen.

Politiet skriver at de jobber med å lokalisere mannen. Ambulansehelikopteret, som først søkte, har reiste tilbake igjen etter at Sea King kom fram til stedet. Det søkes både med redningsmann under helikopter og klatrere.

Muldalsfossen utgjør den siste delen av Muldalselva før den ender i Tafjord. Ifølge Wikipedia har fossen et fall på omtrent 200 meter, noe som gjør den til en av de høyeste fossene på Sunnmøre. I 1995 omkom en fotturist da han falt 180 meter til bunnen av fossen. Fossen er en turistattraksjon.

